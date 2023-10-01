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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бийчане пожаловались на непролазную грязь перед детским садом

Бийчане пожаловались на непролазную грязь перед детским садом

Парковка, где родители ставят машины, никак не благоустроена Жители Бийска в социальных сетях обратились к местным властям для того, чтобы те занялись парковкой перед детским садом № 92, располагающимся напротив "Ленты".

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