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Бизнес ищет альтернативу банковским кредитам

Бизнес ищет альтернативу банковским кредитам

В условиях высоких ставок предприниматели занимают на «Авито» или осваивают краудплатформы, особенно в таких отраслях, как торговля и строительство В условиях высоких ставок предприниматели все чаще занимают на «Авито» и осваивают краудплатформы, пишут «Ведомости».

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