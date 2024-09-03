Бизнес ищет альтернативу банковским кредитам

В условиях высоких ставок предприниматели занимают на «Авито» или осваивают краудплатформы, особенно в таких отраслях, как торговля и строительство В условиях высоких ставок предприниматели все чаще занимают на «Авито» и осваивают краудплатформы, пишут «Ведомости».