А как бы поступили вы?

ПриколистыПолитикаА как бы поступили вы? 2,5 тысячи лет назад Сократ задал вопрос: кого бы вы спасали при пожаре — жену или ребенка? Был oбычный oceнний вeчep.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь МаловаВ рассуждениях Сократа есть логика.Но нет любви.Естоь только сухая рациональность.Александр Иванович YYда не дай вам Бог оказаться перед таким выбором!Сергей Фроловобоих надо спасать, блин! обоих!!!АлександрЯ бы поступил по правилам математики - в живых остаются двое, сам спасающий и тот кого он спасет. Значит, спасаю жену и ребенка, в живых остаются двое, как и в первом случае...Антонина МитюковскаяВ наше время давно нет тех проблем, чтобы делать такой. Во всяком случае - в таком количестве, как в те времена, чтобы делать из этого философский вопрос. Поэтому, если в крайнем случае такая необходимость у индивидуума возникнет, скорее всего он решит ее по своей личной, индивидуальной любви, и никому другому поэтому не подходящейНиколайЕсть более крутая дилемма: Приходите вы в магазин с ребёнком, а денег у вас либо на мороженое, либо на водку. И вот вопрос: какую водку вы возьмёте ребёнку, ведь не будете же вы себе покупать мороженое, отказывая ребёнку в самом дорогом?Комментировать
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