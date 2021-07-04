Приколисты

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А как бы поступили вы?

А как бы поступили вы?

2,5 тысячи лет назад Сократ задал вопрос: кого бы вы спасали при пожаре — жену или ребенка? Был oбычный oceнний вeчep.

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Любовь Малова
В рассуждениях Сократа есть логика.Но нет любви.Естоь только сухая рациональность.
Александр Иванович YY
да не дай вам Бог оказаться перед таким выбором!
Сергей Фролов
обоих надо спасать, блин! обоих!!!
Александр
Я бы поступил по правилам математики - в живых остаются двое, сам спасающий и тот кого он спасет. Значит, спасаю жену и ребенка, в живых остаются двое, как и в первом случае...
Антонина Митюковская
В наше время давно нет тех проблем, чтобы делать такой. Во всяком случае - в таком количестве, как в те времена, чтобы делать из этого философский вопрос. Поэтому, если в крайнем случае такая необходимость у индивидуума возникнет, скорее всего он решит ее по своей личной, индивидуальной любви, и никому другому поэтому не подходящей
Николай
Есть более крутая дилемма: Приходите вы в магазин с ребёнком, а денег у вас либо на мороженое, либо на водку. И вот вопрос: какую водку вы возьмёте ребёнку, ведь не будете же вы себе покупать мороженое, отказывая ребёнку в самом дорогом?

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