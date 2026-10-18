Гонсалу Рамуш забил в 5 из 6 последних матчей за « Милан » и сборную Португалии . В сегодняшнем матче 7-го тура Серии А против «Аталанты» нападающий «россонери» открыл счет на 24-й минуте, реализовав пенальти.