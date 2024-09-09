Передовое голосование: как прошел всероссийский марафон «Ночь выборов»

За подсчетом голосов внимательно следили в Москве, где прошла юбилейная — десятая — «Ночь выборов». На главной экспертной площадке страны собрались политологи, общественные наблюдатели и представители политических партий.
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