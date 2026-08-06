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В кастрюльке

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Выпекаю за 15 минут: как приготовить мягкий шоколадный корж без миксера из простых продуктов

Выпекаю за 15 минут: как приготовить мягкий шоколадный корж без миксера из простых продуктов

Шоколадный бисквит давно стал классической основой для большинства десертов в кондитерских и в домашней кулинарии.

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