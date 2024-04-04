Сначала кратко о ситуации. Несмотря на то, что "спорт вне политики", как видим, это не так. Спорт является продолжением политики и его используют против нас.
Офицеры о рыданиях спортсменов без Олимпиады
Комментарии
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Alexander S
А можно сразу медали и ну ее, эту олимпиаду?
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1 час.
OS
Olga Sharonova
Может быть все-таки уже поставить условие - если наши спортсмены не участвуют должным образом в Олимпиаде, то мы не платим взносы. "Утром деньги - вечером стулья..." - кто-то забыл эту замечаnельную формулу?
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42 мин.
М
Мария
Неужели можно терпеть такое унижение своей страны и участвовать в этом шабаше?
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27 мин.
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