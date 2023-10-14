Сквер на месте пустыря открыли в Чите, назвали его «Зенитная горка»

Новое место для отдыха горожан появилось на прежнем месте расположения зенитной части.Об открытии сквера «Зенитная горка» уже объявили, хотя для завершения его благоустройства еще придется немало потрудиться.
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