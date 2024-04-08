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ФСБ задержала мошенников, похитивших у россиян 7 млрд рублей через украинские колл-центры

ФСБ задержала мошенников, похитивших у россиян 7 млрд рублей через украинские колл-центры

Российские силовики при взаимодействии со следственным департаментом МВД РФ пресекли деятельность пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян семи миллиардов рублей для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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