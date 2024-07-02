Преподавателя СПбГУ уволили не только за антирелигиозные плакаты

Ректор СПбГУ уволил с должности Максима Кулаева, преподавателя факультета свободных искусств и наук, из-за оскорблений в переписке с членами государственной экзаменационной комиссии и уничижительных высказываний о православных верующих.
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