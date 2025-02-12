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Земля и новая климатическая реальность: порог 1,5°C

Земля и новая климатическая реальность: порог 1,5°C

Климат Земли переходит в катастрофическую фазу, превышая порог в 1,5°C. Данные двух новых исследований подтверждают тревожные тенденции, требующие немедленных действий для предотвращения глобальной катастрофы.

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