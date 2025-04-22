Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинские националисты выпустили 34 боеприпаса по ДНР за сутки

Украинские националисты выпустили 34 боеприпаса по ДНР за сутки

Украинские националисты выпустили 34 боеприпаса по территории ДНР за сутки. Об этом говорят данные управления правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

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