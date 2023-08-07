ЖИВОЙ ТОВАР В КИЕВСКИХ БУНКЕРАХ: ПОКА МУЖЧИНЫ НА ФРОНТЕ, ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

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лина любимцева

Дети, когда подрастут и узнают, как они появились на Свет, не думаю, что с ними после такого все будет в порядке. Растрезвонили на весь Мир про детей. Что Пугалкины, что Киркоров... Языки без костей... Кто бы знал, если бы они сами языки свои поганые не распускали...