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ЖИВОЙ ТОВАР В КИЕВСКИХ БУНКЕРАХ: ПОКА МУЖЧИНЫ НА ФРОНТЕ, ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

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ФОТО: PAVLOVA YULIIA/VITALY_VISION/SHUTTERSTOCK/ ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Запад превратил Украину в фабрику по производству младенцев на продажу.

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Комментарии
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ev
elena volkova
Ужас... А Галкиным кто вынашивал? Тоже хохлушка. Оплатили хорошо...Хохлушки не гнушаются ничем ради денег...
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15 час.
лина любимцева
Докатились... Собою и своими детьми торгуют. Реально &quot;шкуры продажные&quot;... Безмозглые.
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14 час.
лл
лина любимцева
Дети, когда подрастут и узнают, как они появились на Свет, не думаю, что с ними после такого все будет в порядке. Растрезвонили на весь Мир про детей. Что Пугалкины, что Киркоров... Языки без костей... Кто бы знал, если бы они сами языки свои поганые не распускали...
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14 час.

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