В Москве построят городской вокзал Петровско‑Разумовская

РИАМО - 26 янв. В столице появится городской вокзал Петровско-Разумовская. Благодаря ему объединят строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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