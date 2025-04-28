Десять тонн мусора: в Бурятии очистили Байкал к 80-летию Победы

Берега Байкала очистили от мусора — в Бурятии прошла массовая акция «Особенности национальной уборки» Около семисот человек, среди которых волонтеры, участники спец-операции и просто неравнодушные, вооружились перчатками, мешками и расчистили несколько километров побережья.
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