После пандемии стали чаще диагностировать аутизм, но вирус тут ни при чем

После начала пандемии врачи зафиксировали резкий всплеск диагнозов "аутизм", особенно среди женщин.В США после начала пандемии COVID-19 резко выросло число новых диагнозов "расстройство аутистического спектра" (РАС).
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