Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

После пандемии стали чаще диагностировать аутизм, но вирус тут ни при чем

После пандемии стали чаще диагностировать аутизм, но вирус тут ни при чем

После начала пандемии врачи зафиксировали резкий всплеск диагнозов "аутизм", особенно среди женщин.В США после начала пандемии COVID-19 резко выросло число новых диагнозов "расстройство аутистического спектра" (РАС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии