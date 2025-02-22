Алла Кириченко: "Строительство широкой главной дороги Ботаники удалось отстоять перед главой Совмина СССР" 

Строительство такой широкой главной дороги Ботаники, как проспект Мира (нынешний бульвар Дачия), удалось отстоять перед председателем Совмина СССР Алексеем Косыгиным, который говорил, что даже в Москве не было тогда таких широких проспектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии