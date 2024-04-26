Политолог заявил, что украинцы за рубежом начнут массово подавать в суд на Киев

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Власти Украины совершили большую ошибку, что приостановили консульские услуги в отношении граждан призывного возраста, находящихся за границей, заявил политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии