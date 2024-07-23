Стало известно, куда пропал Венцеслав Венгржановский из «Дома-2»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский (настоящее имя —Ярослав Шурупов) публикует снимки из Санкт-Петербурга и в соцсетях ставит в месте жительства именно этот город, пишет «Комсомольская правда».