Сотрудники российских компаний стали чаще копить на пенсию с работодателем

Число сотрудников российских компаний, которые формируют капитал на пенсию при поддержке работодателя в СберНПФ, в первом полугодии 2024 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Сбера.