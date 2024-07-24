Сотрудники российских компаний стали чаще копить на пенсию с работодателем

Число сотрудников российских компаний, которые формируют капитал на пенсию при поддержке работодателя в СберНПФ, в первом полугодии 2024 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Сбера.
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