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"Закончится война – закончится Зеленский". Эксперты и политики о ситуации на Украине

"Закончится война – закончится Зеленский". Эксперты и политики о ситуации на Украине

На Украине обсуждают, ждать ли "Анкориджа 2.0", думают над тем, сколько еще может продлиться эта война и чем она закончится.

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