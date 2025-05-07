Ракетчики в Алтайском крае прошли торжественным маршем перед домами ветеранов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Военнослужащие РВСН В Алтайском крае прошли торжественным маршем со штандартами фронтов Великой Отечественной войны перед домами ветеранов и провели для них индивидуальные концерты.
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