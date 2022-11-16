В Кузбассе готовятся к реализации масштабного проекта «Новый Шерегеш»

Проект курирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о подготовке к реализации масштабного амбициозного проекта по развитию спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».
Проект курирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о подготовке к реализации масштабного амбициозного проекта по развитию спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».
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