Алтайским онкобольным закупили недоброкачественные лекарства под видом оригинальных

Препараты относятся к категории жизненно необходимых, закупаются они за счет бюджета В Алтайском крае руководителей ООО "Алвитфарм" будут судить за мошенничество и сбыт недоброкачественных лекарственных препаратов в особо крупном размере, сообщает региональный СК.
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