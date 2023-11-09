Алтайским онкобольным закупили недоброкачественные лекарства под видом оригинальных

Препараты относятся к категории жизненно необходимых, закупаются они за счет бюджета В Алтайском крае руководителей ООО "Алвитфарм" будут судить за мошенничество и сбыт недоброкачественных лекарственных препаратов в особо крупном размере, сообщает региональный СК.