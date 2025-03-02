Эрдоган может стать кандидатом на досрочных выборах президента Турции в 2027 году

Правящая партия Турции готовится к возможным досрочным выборам президента в ноябре 2027 года. Кандидатом от правящего альянса на эти выборы будет предложен нынешний глава государства — Реджеп Тайип Эрдоган.
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