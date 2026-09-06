Павел и Тамара достигли Дальнего Востока на пути во Владивосток

Семейная пара Павел и Тамара идут пешком из Москвы во Владивосток. На 227-й день путешествия, 3 сентября, они достигли Республики Бурятии.
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