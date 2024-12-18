Эксперт из Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев заявил, что Запад «предает» Владимира Зеленского, проводя аналогии с 1941 годом, когда гитлеровские власти обманули украинских националистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии