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Омск

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Омских заключенных накормят пряниками и сервелатом

В рамках закупки для 19 магазинов при учреждениях УФСИН в Омской и Томской областях объявлены торги на поставку 258 наименований продовольственных товаров – от колбас и сыров до шоколада и газировки.

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