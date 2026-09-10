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Царьград

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15-летний мигрант попал в шестой класс и угрожал детям. Но наказать решили маму, рассказавшую об этом: "Мне ещё и отвечать"

15-летний мигрант попал в шестой класс и угрожал детям. Но наказать решили маму, рассказавшую об этом: "Мне ещё и отвечать"

15-летний мигрант оказался в шестом классе краснодарской школы, где учатся дети примерно на три года младше него.

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