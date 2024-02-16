ФОТО: FREEPIK.COM. "ПАРТИЯ ПОЗОРНОГО МИРА" ЕЩЁ НЕ ПРОИГРАЛА: ОПАЛЬНЫЙ НАДЕЖДИН ГОТОВИТ ХОД КОНЁМ "Партия позорного мира" ещё не проиграла.
"Партия позорного мира" ещё не проиграла. Опальный Борис Надеждин готовит ход конём
Комментарии
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С С
Хто они такия??? Не знал, не знаю и знать их не хочу. А Путина В.В. уже поздравляю с переизбранием на пост Президента РФ.
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19 час.
нл
николай лебедев
Да и вся партия "Новые люди" такая-там новое только название, а суть все та же-либеральная гниль с равнением на Запад.
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19 час.
С С
Настоящая демократическая Россия позволяет всяким всякие отступления от морали, общественного мнения, вопреки здравому смыслу быть, самоорганизовываться, да ещё лезть в Президенты РФ. Вот этого , последнего, делать совсем не надо. Играйте в песочнице, жертвы ЕГЭ, Сороса и прочей мировой политшелухи. Вы всерьёз себя возымели? Вы трахнутые на всю голову. С чем вас поздравляем. Лечитесь, но думая это бесполезно. Второй раз рушить страну вам никто не позволит. Вас будут душить голыми руками.
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18 час.
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