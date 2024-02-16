"Партия позорного мира" ещё не проиграла. Опальный Борис Надеждин готовит ход конём

Хто они такия??? Не знал, не знаю и знать их не хочу. А Путина В.В. уже поздравляю с переизбранием на пост Президента РФ.

Да и вся партия "Новые люди" такая-там новое только название, а суть все та же-либеральная гниль с равнением на Запад.

С С

Настоящая демократическая Россия позволяет всяким всякие отступления от морали, общественного мнения, вопреки здравому смыслу быть, самоорганизовываться, да ещё лезть в Президенты РФ. Вот этого , последнего, делать совсем не надо. Играйте в песочнице, жертвы ЕГЭ, Сороса и прочей мировой политшелухи. Вы всерьёз себя возымели? Вы трахнутые на всю голову. С чем вас поздравляем. Лечитесь, но думая это бесполезно. Второй раз рушить страну вам никто не позволит. Вас будут душить голыми руками.