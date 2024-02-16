Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Палкина (Белякова)
    Да, я устала, мне кажется, что ничего не изменится. Во всяком случае, я не доживу, мне уже много лет. Голосовать, я, ...Народ в массе сво...
  • Геннадий Бережнов
    Сказ о том как появился новый султан и что подумает Эрдоган!Азербайджан выбра...
  • Юрий Николаев
    Конечно же автор прав на все СТО! Но думаю это бесполезный разговор. Да, наверняка после выборов какие то министры и ...Народ в массе сво...

"Партия позорного мира" ещё не проиграла. Опальный Борис Надеждин готовит ход конём

"Партия позорного мира" ещё не проиграла. Опальный Борис Надеждин готовит ход конём

ФОТО: FREEPIK.COM. "ПАРТИЯ ПОЗОРНОГО МИРА" ЕЩЁ НЕ ПРОИГРАЛА: ОПАЛЬНЫЙ НАДЕЖДИН ГОТОВИТ ХОД КОНЁМ "Партия позорного мира" ещё не проиграла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С С
Хто они такия??? Не знал, не знаю и знать их не хочу. А Путина В.В. уже поздравляю с переизбранием на пост Президента РФ.
Ответить
19 час.
нл
николай лебедев
Да и вся партия &quot;Новые люди&quot; такая-там новое только название, а суть все та же-либеральная гниль с равнением на Запад.
Ответить
19 час.
С С
Настоящая демократическая Россия позволяет всяким всякие отступления от морали, общественного мнения, вопреки здравому смыслу быть, самоорганизовываться, да ещё лезть в Президенты РФ. Вот этого , последнего, делать совсем не надо. Играйте в песочнице, жертвы ЕГЭ, Сороса и прочей мировой политшелухи.  Вы всерьёз себя возымели? Вы трахнутые на всю голову. С чем вас поздравляем. Лечитесь, но думая это бесполезно. Второй раз рушить страну вам никто не позволит. Вас будут душить голыми руками.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх