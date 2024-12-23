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Калужские новости

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В Калужской области власти готовятся к нештатным ситуациям в праздники

В Калужской области власти готовятся к нештатным ситуациям в праздники

31 декабря региональные власти проведут оперштаб, чтобы убедиться в готовности систем обеспечения жизнедеятельности и экстренных служб, включая медиков, к возможным нештатным ситуациям в новогодние праздники31 декабря региональные власти проведут оперштаб, чтобы убедиться в готовности систем обеспечения жизнедеятельности и экстренных служб, включая медиков, к возможным нештатным ситуациям в новогодние праздники.

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