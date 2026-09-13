Специальность программиста стала самой востребованной в ИТ-направлении столичных колледжей

Свыше шести тысяч первокурсников поступили в этом году на ИТ-направления московских колледжей. Лидером по популярности стала новая специальность «Разработка и управление программным обеспечением», сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.
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