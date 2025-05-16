Овечкина вышвырнула из плей-офф русская молодежь! Ови едет в отпуск после нокаута от Свечникова и Никишина

Серия завершилась в пяти матчах.Помните, как тренеры и игроки «Вашингтона» обижались на прессу и экспертов, которые ставили «Столичных» на последнее место в списке претендентов на Кубок Стэнли из числа всех участников второго раунда? Говорили, что их недооценивают, что лучшая команда Востока не может идти так низко в рейтингах.