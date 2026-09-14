Поющие гитары сообщили о смерти основателя Евгения Броневицкого

Евгений Броневицкий, один из основателей ВИА «Поющие гитары», скончался на 81-м году жизни. Коллектив сообщил о его смерти в соцсети «ВКонтакте».
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