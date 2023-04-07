«Окоп на фронте и пушечное мясо»: В Северной Корее опасаются расширения НАТО

Обозреватель международных вопросов Центрального телеграфного агентства Северной Кореи Ким Ю Чхора заявил, что страны, которые хотят присоединиться к НАТО, должны понимать, что они добровольно становятся пушечным мясом ради интересов военного блока.
Обозреватель международных вопросов Центрального телеграфного агентства Северной Кореи Ким Ю Чхора заявил, что страны, которые хотят присоединиться к НАТО, должны понимать, что они добровольно становятся пушечным мясом ради интересов военного блока.
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