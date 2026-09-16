Amazon Says Cloud Infrastructure In Bahrain, UAE 'Beyond Saving' Via The Cradle Amazon Web Services (AWS) says it cannot restore access to its cloud-computing facility in Bahrain or one of three data-hosting zones in the UAE due to the extensive damage caused by Iranian retaliatory strikes, Reuters reported on 15 September.
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