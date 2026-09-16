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Zero Hedge

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Amazon Says Cloud Infrastructure In Bahrain, UAE 'Beyond Saving'

Amazon Says Cloud Infrastructure In Bahrain, UAE 'Beyond Saving'

Amazon Says Cloud Infrastructure In Bahrain, UAE 'Beyond Saving' Via The Cradle Amazon Web Services (AWS) says it cannot restore access to its cloud-computing facility in Bahrain or one of three data-hosting zones in the UAE due to the extensive damage caused by Iranian retaliatory strikes, Reuters reported on 15 September.

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