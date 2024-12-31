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Олигархи 90-х: Бордюжа вспоминает борьбу за преемника Ельцина

Олигархи 90-х: Бордюжа вспоминает борьбу за преемника Ельцина

В конце 1990-х олигархи искали преемника Ельцина. Николай Бордюжа заявил, что Борис Березовский активно продвигал своих кандидатов на высшие посты.

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