Калешин хочет организовать тренерский профсоюз. Он намерен возродить «советскую тренерскую школу» и вывести агентов из футбола («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», тренер «Алании» намерен организовать тренерский профсоюз. Специалист собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии