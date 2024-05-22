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Калешин хочет организовать тренерский профсоюз. Он намерен возродить «советскую тренерскую школу» и вывести агентов из футбола («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», тренер «Алании» намерен организовать тренерский профсоюз. Специалист собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров».

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