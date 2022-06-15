Пожар вспыхнул в детском саду Уссурийска

В Уссурийске произошел пожар в детском саду по улице Ленинградской. До прибытия пожарных сотрудники дошкольного учреждения самостоятельно эвакуировали детей и потушили пламя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.