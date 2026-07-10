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Мировое обозрение

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КНР впервые успешно вернула первую ступень ракеты на морскую платформу

КНР впервые успешно вернула первую ступень ракеты на морскую платформу

Китайская ракета «Чанчжэн-10B» сделала то, что раньше удавалось только Илону Маску. 10 июля 2026 года первая ступень носителя стартовала с космодрома Вэньчан, вывела нагрузку на орбиту, а затем — не упала в океан грудой металлолома.

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