КНР впервые успешно вернула первую ступень ракеты на морскую платформу

Китайская ракета «Чанчжэн-10B» сделала то, что раньше удавалось только Илону Маску. 10 июля 2026 года первая ступень носителя стартовала с космодрома Вэньчан, вывела нагрузку на орбиту, а затем — не упала в океан грудой металлолома.