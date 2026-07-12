Российские ПВО уничтожили свыше 340 украинских беспилотников за ночь

В ходе ночных операций российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство страны.
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