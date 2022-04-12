Daily Moscow

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Фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар» из установки «Штиль»

Фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар» из установки «Штиль». Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, у западного побережья полуострова Крым фрегат Черноморского флота сбил украинский ударный беспилотник.

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