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FiNE NEWS

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В августе россияне смогут наблюдать редкий астрономический парад и другие явления

В этом месяце небо подарит наблюдателям сразу несколько заметных астрономических событий. Самым насыщенным станет 12 августа, когда произойдет одновременное появление шести планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды.

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