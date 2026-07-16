В августе россияне смогут наблюдать редкий астрономический парад и другие явления

В этом месяце небо подарит наблюдателям сразу несколько заметных астрономических событий. Самым насыщенным станет 12 августа, когда произойдет одновременное появление шести планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды.
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