Донбасс Сегодня

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Объявлен победитель шоу «Голос 60+»

Объявлен победитель шоу «Голос 60+»

Победителем четвёртого сезона шоу «Голос 60+» стал ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Михаил Серебряков.

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