В Рязани после рейда на стройках и базе №5 на СВО записали 5 мигрантов

Проверяют документы у мигрантов и тех иностранцев, кто уже натурализовался в России. Одна из обязанностей таких лиц – встать на воинский учет, однако некоторые либо забывают об этом, либо не знают, либо не хотят.
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