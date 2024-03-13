Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» с «Каролиной», Кочетков — второй

Сразу два российских вратаря стали звёздами одного и того же матча НХЛ. В ночь на 13 марта в Роли (штат Северная Каролина, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».