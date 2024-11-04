Mazda EZ-6 — электрический седан — успешно прошел испытания на безопасность

С момента своего появления в Китае 26 октября Mazda EZ-6, построенная на гибридной платформе EPA компании Changan по цене от 139 800 юаней (~ 1,9 млн рублей), привлекла внимание всего мира как преемник Mazda 6, выходящий на международный рынок.
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