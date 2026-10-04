Гросси об отказе обвинять ВСУ в атаках на ЗАЭС: МАГАТЭ должно сохранять нейтралитет

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно придерживаться нейтралитета при оценке атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
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