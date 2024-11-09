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Нужна ли нам великая Америка? Увы, ответ отрицательный. Не совпадают наши национальные интересы, как ни крути

Нужна ли нам великая Америка? Увы, ответ отрицательный. Не совпадают наши национальные интересы, как ни крути

Избрание Дональда Трампа вызвало эйфорию у многих жителей нашей страны.  Действительно, республиканец очень импонирует нам своей манерой, своей живостью на фоне дряхлого и унылого Джозефа Байдена, на контрасте с абсолютно искусственной, слепленной политтехнологами "черной женщиной" Камалой Харрис.

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