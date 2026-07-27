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Царьград

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Сергей Елин рассказал об истинной цене высоких процентов в банках

Сергей Елин рассказал об истинной цене высоких процентов в банках

Эксперт Сергей Елин предупреждает: привлекательные предложения банков часто скрывают риски. Большие проценты действуют лишь краткосрочно, а комбинированные депозиты с страхованием могут привести к потерям до 50% средств.

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