Сергей Елин рассказал об истинной цене высоких процентов в банках

Эксперт Сергей Елин предупреждает: привлекательные предложения банков часто скрывают риски. Большие проценты действуют лишь краткосрочно, а комбинированные депозиты с страхованием могут привести к потерям до 50% средств.
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